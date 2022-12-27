Борис Чухлов высказался о погибшем Сергее Дмитриеве

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов рассказал о своём экс-одноклубнике, который ушёл из жизни, Сергее Дмитриеве.
«Сергей в больнице жил в последнее время. Боролся с болезнью, как мог. Старался даже тренировать ребят в детско-юношеской школе «Зенит». Выигрывала титулы его команда. Он до последнего работал, пока силы не покинули.
Долго болел? Года два, наверное. Несколько операций было, эта «химия» дурацкая — один курс, другой… Одно время вроде пошёл на поправку. Всё время приезжал на наши ветеранские игры. Мы ещё шутили: Серега у нас, дескать, — единственный тренер с профессиональной лицензией. Он установки на матчи давал, а помощником у него был Юра Желудков. Тяжело говорить. Печально всё это. Дмитриев лечился в Сестрорецке. Когда уже в хоспис его положили, стало понятно, что недолго осталось. Все готовились к печальному исходу», – приводит слова Чухлова «РБ Спорт».
- 27 декабря 2022
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