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«Мир молится за тебя». Ромарио обратился к Пеле

«Мир молится за тебя». Ромарио обратился к Пеле
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Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио обратился к своему соотечественнику Пеле, который находится в больнице.

«Мир молится за тебя», — приводит слова Ромарио Globo.

Король футбола продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Позднее появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. В Бразилии уже начали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.

Напомним, заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

Родственники Пеле навестили его в больнице. Видеоролик:

Пеле попрощался с семьёй. Мир футбола молится за Короля. LIVE Пеле попрощался с семьёй. Мир футбола молится за Короля. LIVE
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