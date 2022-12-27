Чилаверт поддержал Пеле, который находится в тяжёлом состоянии

Легендарный парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт поддержал бразильского экс-футболиста Пеле, который находится в тяжёлом состоянии в больнице.

«Пусть бог продолжает давать силы королю Пеле», — написал Чилаверт в своих соцсетях.

Пеле продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Позднее появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. В Бразилии уже начали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлен золотой гроб.

Напомним, заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

Родственники Пеле навестили его в больнице. Видео: