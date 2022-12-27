Эрик тен Хаг рассказал, на какую позицию в «Манчестер Юнайтед» требуется усиление
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намекнул, что в зимнее трансферное окно клуб постарается подписать нового нападающего.
«Мы потеряли нападающего, поэтому нам нужен нападающий, но он должен быть именно тем, кто привнесёт в команду качество, а не просто расширит состав. У нас здесь высокие критерии», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, в ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальским форвардом Криштиану Роналду. Сообщалось, что новым нападающим команды может стать Коди Гакпо, однако футболист ПСВ официально оформил свой переход в «Ливерпуль».
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему из клуба Криштиану Роналду. Видеоролик:
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