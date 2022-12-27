Sport.es: «Барселона» назвала Мукоко условия для его подписания

«Барселона» заинтересована в подписании нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфы Мукоко, но не намерена вступать в борьбу за его трансфер с другими клубами. Об этом сообщает Sport.es.

Ранее этот же источник сообщал, что 18-летний Мукоко, чей контракт истекает летом 2023 года, намерен перейти в «Барселону». В клубе считают, что если Мукоко действительно хочет оказаться у них, то он должен приложить для этого усилия, в том числе и финансовые, вероятно, согласиться на зарплату меньше, чем ему могут предложить в других командах.

18-летний Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» (Дортмунд) в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Форвард попал в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре и сыграл в одном матче.

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