Sport.es: «Барселона» назвала Мукоко условия для его подписания

«Барселона» заинтересована в подписании нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфы Мукоко, но не намерена вступать в борьбу за его трансфер с другими клубами. Об этом сообщает Sport.es.
Ранее этот же источник сообщал, что 18-летний Мукоко, чей контракт истекает летом 2023 года, намерен перейти в «Барселону». В клубе считают, что если Мукоко действительно хочет оказаться у них, то он должен приложить для этого усилия, в том числе и финансовые, вероятно, согласиться на зарплату меньше, чем ему могут предложить в других командах.
18-летний Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» (Дортмунд) в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Форвард попал в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре и сыграл в одном матче.
На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии. Видеоролик:
- 27 декабря 2022
-
11:30
-
11:25
-
11:14
-
11:01
-
10:49
-
10:48
-
10:39
-
10:29
-
10:24
-
10:08
-
10:01
-
09:44
-
09:28
-
09:21
-
09:06
-
08:42
-
08:42
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:33
-
07:21
-
07:19
-
07:06
-
06:44
-
06:25
-
06:21
-
06:09
-
06:02
-
06:00
-
05:50
-
05:32
-
05:27
-
04:59
-
04:57