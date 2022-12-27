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Романо: Юрген Клопп сыграл ключевую роль в переходе Коди Гакпо в «Ливерпуль»

Романо: Юрген Клопп сыграл ключевую роль в переходе Коди Гакпо в «Ливерпуль»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был главным инициатором идеи подписания нападающего «ПСВ Эйндховен» Коди Гакпо в свою команду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, немецкий специалист очень хотел видеть в своём составе нового вингера из-за череды травм, которая преследует «Ливерпуль». Правление английского клуба быстро среагировало, переманив форварда сборной Нидерландов к себе.

В ближайшее время 23-летний футболист отправится в Англию для подписания документов и прохождения необходимых процедур перед трансфером. Детали сделки не разглашаются, однако сообщается, что этот трансфер станет рекордным для ПСВ.

У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:

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