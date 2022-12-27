«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Дэвида из «Лилля». Сам Джонатан мечтает играть в АПЛ

«Манчестер Юнайтед», находящийся в поиске нападающего, заинтересован в подписании форварда «Лилля» Джонатана Дэвида. Об этом сообщает Goal.

22-летний Дэвид ранее в интервью признавался, что хочет попробовать себя в английской Премьер-лиге, назвав эту лигу «мотивацией» для игроков. Однако он также заявлял, что хочет побить рекорд Эдена Азара по голам за «Лилль». Поэтому этот трансфер, вероятно, может состояться не раньше лета 2023 года.

Джонатан Дэвид забил за «Лилль» 12 голов в 15 матчах в этом сезоне, но не сумел отличиться на чемпионате мира – 2022. Канадская команда заняла последнее место в группе с Марокко, Хорватией и Бельгией.

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