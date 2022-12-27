Песня Пугачёвой, Бурунов и «Атомная бомба». ЦСКА выпустил большой новогодний ролик

ЦСКА на своём YouTube-канале опубликовал новогодний ролик, в котором, помимо футболистов команды, приняли участие и известные болельщики москвичей.

Начинает действие актёр Сергей Бурунов, пытающийся пройти на стадион через металлические рамки. Он вынужден вытащить из карманов шампура со словами: «Корпоратив ЦСКА, мы же мясо жарить планировали». В этот момент ему позвонил известный болельщик армейцев Дима «Лысый» Бугров. Далее в кадре появляется сам Бугров, который заходит в офис и кричит переделанный чант про «Атомную бомбу» на мотив Нового года.

Затем в офисе начинается игра в фингербол между «полевым» отделом (Матвей Лукин, Максим Мухин, Константин Кучаев, Игорь Дивеев и Иван Обляков) и отделом «поддержки» (Дмитрий Чеботарёв, Фил Воронин, Михаил Грушевский, Игорь Джабраилов и Алексей Лукин), составленным из актёров и комиков. Победу одержал «полевой» отдел со счётом 4:2 (Составы: Дивеев — Лукин/Джабраилов —Лукин). Во втором раунде команды сыграли в подстольный футбол (Мухин победил Грушевского 9:6). В третьем — в перевёрнутый футбол (в специальных очках, переворачивающих картинку вверх ногами). Кучаев и Обляков проиграли Чеботарёву с Ворониным со счётом 2:4. За этот раунд давали три очка, поэтому наказание получил «полевой» отдел.

Был и намёк на созвучность фамилий Милана Гаича и Адольфо Гайча. Они перепутали пиджаки, начав ими меняться. В этот момент Игорь Акинфеев подлил некий алкоголь в калебас (сосуд для употребления мате. — Прим. «Чемпионата») аргентинца. Действие после перенеслось ближе к столу, где глава селекционной службы московского ЦСКА Андрей Мовсесьян на примере напитков и продуктов провёл аналогию с футболистами команды. В кадре появился и руководитель медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов, объяснивший причину отсутствия на корпоративе некоторых футболистов.



Обыграл ЦСКА и историю между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем. Главный тренер ЦСКА обратился к присутствующему на корпоративе клоуну со словами: «Эй, ты. Что ты машешь своими руками? Езжай домой, клоун. Ну что, смена закончилась? Дома жена, дети? Поехали домой». И они вместе ушли.



В конце ролика игроки ЦСКА и все лица, принявшие участие в ролике, исполнили переделанную песню Аллы Пугачёвой — «Позови меня с собой». На всё мероприятие опоздал Бурунов, который пришёл в момент уборки помещения. Однако это не помешало ему исполнить ту же песню вместе с уборщицей.