Филимонов ответил на вопрос, реально ли «Спартаку» обойти «Зенит» в этом сезоне

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов высказался об успехах красно-белых в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Также экс-голкипер ответил на вопрос, реально ли «Спартаку» обойти «Зенит».
«Какова роль тренера в успехах «Спартака»? Думаю, что роль Абаскаля здесь первоочередная. Ему как-то удалось сплотить игроков, донести до них свои идеи и сделать так, чтобы футболисты поверили в них и начали воплощать на поле. Честно говоря, для меня это неожиданно. Потому что перед стартом чемпионата было чувство, что просто пришёл в команду очередной иностранный тренер. Однако сейчас мне футбол «Спартака» импонирует. Здесь надо отметить и игровые действия, и настрой команды: у ребят горят глаза.
Реально ли «Спартаку» в нынешнем сезоне обогнать «Зенит»? Вряд ли. «Зенит» может проиграть только самому себе. И петербуржцы могут уступить в этой борьбе только за счет своей расслабленности, недонастроя и внутренних пертурбаций», — приводит слова Филимонова «Матч ТВ».
- 27 декабря 2022
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