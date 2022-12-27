Месси не вернулся в расположение «ПСЖ», Мбаппе — на месте. Матч лиги — 28 декабря

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший вместе со сборной Аргентины чемпионат мира, по-прежнему не вернулся в расположение своей команды и пропустил тренировку сегодня, 27 декабря. Отметим, что на ней присутствуют все ключевые футболисты, принимавшие участие на ЧМ-2022, включая Килиана Мбаппе, Неймара и Ашрафа Хакими. Об этом сообщает пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте.

Чемпионат Франции возобновится для «ПСЖ» игрой со «Страсбургом», которая состоится завтра, 28 декабря (23:00 мск). Следующий матч — с «Лансом» (1 января). После 15 встреч в Лиге 1 «ПСЖ» занимает в турнирной таблице первое место, набрав 41 очко. Это на пять больше, чем у идущего следом «Ланса». «ПСЖ» — действующий победитель турнира.

Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса. Видеоролик: