Самошников прокомментировал слухи о проваленном медосмотре для перехода в «Локомотив»

Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал слухи о том, что он провалил медосмотр перед трансфером в «Локомотив». Также футболист отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».
«На самом деле, я не проходил никакого медосмотра в «Локомотиве». Откуда взялась новость, мне непонятно. Контактировал ли я с «Локомотивом»? Нет, контактов не было.
Встречался ли я с Медведевым и есть ли интерес «Зенита»? Это информация, на которую мне нечего ответить. Возможно, интерес и есть, но я бы не хотел комментировать.
Я бы хотел помочь «Рубину» выйти в РПЛ, это главная цель сейчас. Настолько далеко не думал, что будет летом. Сейчас задача другая — вернуться с командой в РПЛ.
Никуда не планирую зимой уходить? Наверное, можно считать так», — приводит слова Самошникова «РБ Спорт».
- 27 декабря 2022
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