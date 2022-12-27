Самошников прокомментировал слухи о проваленном медосмотре для перехода в «Локомотив»

Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал слухи о том, что он провалил медосмотр перед трансфером в «Локомотив». Также футболист отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».

«На самом деле, я не проходил никакого медосмотра в «Локомотиве». Откуда взялась новость, мне непонятно. Контактировал ли я с «Локомотивом»? Нет, контактов не было.



Встречался ли я с Медведевым и есть ли интерес «Зенита»? Это информация, на которую мне нечего ответить. Возможно, интерес и есть, но я бы не хотел комментировать.



Я бы хотел помочь «Рубину» выйти в РПЛ, это главная цель сейчас. Настолько далеко не думал, что будет летом. Сейчас задача другая — вернуться с командой в РПЛ.



Никуда не планирую зимой уходить? Наверное, можно считать так», — приводит слова Самошникова «РБ Спорт».