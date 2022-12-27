«Реал» намерен в 2024-м подписать Альфонсо Дэвиса. В клубе хотят добиться снижения цены
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Мадридский «Реал» летом 2024 года намерен усилить левый фланг обороны футболистом мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвисом. Об этом сообщает AS.
По сведениям источника, скаутинговые отчёты по 22-летнему футболисту выглядят непревзойдённо, под впечатлением и руководство клуба от игры канадского игрока.
Соглашение между Дэвисом и «Баварией» истекает летом 2025 года. «Реал» хочет подписать его за год до истечения контракта, добившись снижения цены, по аналогии с подписанием хавбека мюнхенской команды Тони Крооса летом 2014 года.
Альфонсо Дэвис выступает за «Баварию» с 2018 года. В 24 матчах текущей кампании за клуб и сборную он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
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