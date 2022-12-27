«Реал» намерен в 2024-м подписать Альфонсо Дэвиса. В клубе хотят добиться снижения цены

Мадридский «Реал» летом 2024 года намерен усилить левый фланг обороны футболистом мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвисом. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, скаутинговые отчёты по 22-летнему футболисту выглядят непревзойдённо, под впечатлением и руководство клуба от игры канадского игрока.

Соглашение между Дэвисом и «Баварией» истекает летом 2025 года. «Реал» хочет подписать его за год до истечения контракта, добившись снижения цены, по аналогии с подписанием хавбека мюнхенской команды Тони Крооса летом 2014 года.

Альфонсо Дэвис выступает за «Баварию» с 2018 года. В 24 матчах текущей кампании за клуб и сборную он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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