Самошников: хочу сыграть на ЧМ. Переход в другую конфедерацию — дело футбольных чиновников

Защитник «Рубина» Илья Самошников высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Сейчас российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.
«Как будет, так будет. Если говорить об участии в больших турнирах, хотелось бы сыграть на чемпионате мира. Но говорить больше не могу — переход в другую конфедерацию всё же больше дело футбольных чиновников, которые имеют максимум информации», — приводит слова Самошникова «РБ Спорт».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Российский футбольный союз перенёс голосование исполкома по поводу выхода из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Отмечается, что перенос связан с необходимостью дополнительных консультаций. При этом голосование должно состояться до конца 2022 года.
- 27 декабря 2022
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