«Месси не проявил неуважения к Мбаппе». Галтье — об истории с игрушкой с лицом Килиана

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье отреагировал на оскорбительное поведение некоторых футболистов сборной Аргентины в адрес форварда Килиана Мбаппе. Специалист считает, что он не заметил неуважения к Килиану со стороны Лионеля Месси.
«Я не знаю, что произошло в Аргентине, но меня это не особо касается. Хочу лишь отметить, что Месси не проявил неуважения к Мбаппе. Они обменялись рукопожатием, и Килиан вёл себя образцово после поражения. Он поздравил Лео и тренера Лионеля Скалони. Вот что важно для меня», — приводит слова Галтье Mundo Deportivo.
Напомним, ранее Месси обвинили в том, что он не остановил вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса, который праздновал победу на ЧМ-2022 с игрушкой с лицом Мбаппе.
Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ. Видеоролик:
- 27 декабря 2022
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