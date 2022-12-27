Семью Али Даеи не выпустили из Ирана
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Семью лучшего бомбардира в истории сборной Ирана Али Даеи не выпустили из страны, перенаправив рейс.
Жена и дочь экс-футболиста должны были присоединиться к нему в отпуске в Дубае, но рейс был перенаправлен с целью не выпустить их из страны. Самолёт совершил посадку на острове в Персидском заливе, а семью Даеи сняли с рейса без объяснения причин.
«Если бы им было запрещено выезжать из страны, об этом сообщили бы на паспортном контроле. Никто не дал мне ответа по этому поводу», — приводит слова Даеи ВВС.
Ранее Али Даеи поддержал протесты в Иране, начавшиеся после гибели Махсы Амини. Футболист является вторым бомбардиром в истории сборных (109 голов). Мировым рекордсменом является Криштиану Роналду.
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