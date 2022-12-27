«Бавария» не планирует продавать Альфонсо Дэвиса. Игроком интересуется «Реал»

«Бавария» не намерена расставаться с защитником сборной Канады Альфонсо Дэвисом, сообщает Bild.



Ранее сообщалось об интересе «Реала» к 22-летнему канадскому футболисту. По информации источника, «Бавария» не планирует продавать Дэвиса. Как и в случае с другими ключевыми молодыми игроками, цель немецкого клуба — продлить контракт с защитником после 2025 года, чтобы избежать риска его потери. Действующее соглашение Дэвиса с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2025 года.



Дэвис выступает в составе «Баварии» с 2019 года. В нынешнем сезоне канадский игрок принял участие в 12 матчах чемпионата Германии и отдал одну результативную передачу. На минувшем чемпионате мира — 2022 Дэвис играл в составе сборной Канады.