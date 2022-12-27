«Норвич» уволил Дина Смита с поста главного тренера команды.

В понедельник «канарейки» уступили «Лутону» со счётом 1:2, после чего руководство «Норвича» приняло решение прекратить сотрудничество с тренером, сообщают британские СМИ. Поражение стало для команды вторым подряд и третьим за последние четыре игры. 51-летний Смит возглавлял «Норвич» на протяжении последних 13 месяцев. До этого он тренировал «Астон Виллу».

В ближайшей игре «Норвич» встретится с «Редингом». В нынешнем сезоне Чемпионшипа «Норвич» располагается на пятой строчке в турнирной таблице. В прошлом сезоне клуб занял последнее место в английской Премьер-лиге, набрав 22 очка в 38 встречах, и был понижен в классе вместе с «Бёрнли» и «Уотфордом».