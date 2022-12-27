Ребров: жаль, что Жиго уехал во Францию, но это жизнь

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров вспомнил выступления бывшего защитника красно-белых Самуэля Жиго за московский клуб.

«Самуэль стал действительно своим. Для команды, для клуба, для болельщиков. Очень жаль, что он вернулся во Францию. Но это жизнь, футбольная жизнь, в которой люди приходят и уходят. Сэм оставил действительно тёплые воспоминания о себе, и мы всегда будем рады ему. И вот наконец-то можно посмотреть документальный фильм о нашем гладиаторе, снятый клубной пресс-службой специально для вас», — написал Ребров в своём телеграм-канале.

Жиго перешёл в «Марсель» зимой 2022 года, отыграв в «Спартаке» в аренде до конца прошлого чемпионата. Всего за московский клуб француз провёл 110 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять голевых передач.