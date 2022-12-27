Абаскаль рассказал, как ситуация в России влияет на его работу

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о влиянии ситуации в стране на работу в клубе.

«В личном плане нас это не касается. Мы живём в оболочке: 12 часов работы, дорога из дома на базу и обратно, гостиница, игра… но в поездках это сказывается. Теперь поездки на один или два часа стали поездками на шесть часов. Мы ехали на игру 19 часов, многие ехали на автобусе, но я ни разу не увидел ничего опасного.

Многие магазины изменили свои названия, но не более того. Starbucks называется Stars, но кофе тот же. Я продолжаю находить испанские продукты, например, масло. У нас нет чрезмерного свободного времени, чтобы изучать всю информацию, но у нас не было никаких проблем в повседневной жизни», — приводит слова Абаскаля Relevo.