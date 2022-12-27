Абаскаль: не считаю возраст проблемой в работе с игроками

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о влиянии возраста тренера на работу с футболистами.

«Был ли возраст помехой? Вы должны спросить у игроков. Я чувствую, что улучшился в своей работе. Никогда не чувствовал, что возраст был проблемой. Игрокам нужны искренность, ясность и честность, и я даю им это. Все игроки разные, и я не отношусь ко всем одинаково. Также нужно различать тех, кто находится в элите уже 15 лет, и тех, кто выжидает шанс. Игроку важно, что его ценят, что ты помогаешь ему как тренер и что ты справедлив, а я верю, что самое справедливое — не быть одинаковым со всеми», — приводит слова Абаскаля Relevo.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.