Абаскаль: не считаю возраст проблемой в работе с игроками
Поделиться
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о влиянии возраста тренера на работу с футболистами.
«Был ли возраст помехой? Вы должны спросить у игроков. Я чувствую, что улучшился в своей работе. Никогда не чувствовал, что возраст был проблемой. Игрокам нужны искренность, ясность и честность, и я даю им это. Все игроки разные, и я не отношусь ко всем одинаково. Также нужно различать тех, кто находится в элите уже 15 лет, и тех, кто выжидает шанс. Игроку важно, что его ценят, что ты помогаешь ему как тренер и что ты справедлив, а я верю, что самое справедливое — не быть одинаковым со всеми», — приводит слова Абаскаля Relevo.
33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.
Новость по темеАбаскаль рассказал, как ситуация в России влияет на его работу
Комментарии
- 27 декабря 2022
-
19:33
-
19:13
-
19:08
-
19:05
-
19:01
-
18:48
-
18:47
-
18:43
-
18:39
-
18:34
-
18:33
-
18:12
-
18:11
-
18:11
-
18:03
-
17:51
-
17:47
-
17:24
-
17:23
-
17:14
-
16:52
-
16:30
-
16:21
-
16:07
-
16:02
-
15:53
-
15:50
-
15:37
-
15:26
-
15:25
-
15:08
-
14:45
-
14:44
-
14:33
-
14:11
Партнерский контент