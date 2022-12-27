Рабьо: Мбаппе меня раздражает, когда меняет голос во время интервью

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо высмеял манеру общения с журналистами партнёра по национальной команде Килиана Мбаппе.



«Мбаппе раздражает меня, когда меняет голос во время интервью. Когда мы вместе, он нормально разговаривает. Но когда смотрим интервью, заметно, как он меняется. Не знаю почему, но его голос меняется. Это нервирует и напрягает. Думаю, все это замечают», — приводит слова Рабьо RMC Sport.



Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2022 сборная Франции завоевала серебряные медали. В финале международного турнира французские футболисты уступили национальной команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти). Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, забив восемь голов в семи матчах.