Член катарского МИД: Месси в биште свёл с ума многих европоцентристов
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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара Лолва Аль-Хатер высказалась о биште нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который он надел после финала чемпионата мира — 2022.
«Появление Месси в биште свело с ума многих европоцентристов. Их выпускные мантии — отсылка к арабским традициям, они вообще в курсе этого? Эта традиция зародилась в 859 году в арабском университете, который основала мусульманская женщина. Это не вмещается в ваше колониальное воображение?» – написала Аль-Хатер в своей социальной сети.
Чемпионат мира по футболу в Катаре завершился 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию в серии пенальти — 4:2 (3:3 после овертайма). Лучшим игроком ЧМ был признан Лионель Месси.
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