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Зинченко: Гвардиола гениален. Он просто хочет выиграть всё

Зинченко: Гвардиола гениален. Он просто хочет выиграть всё
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Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола гениален. Он просто хочет выиграть всё. Я не знаю, как описать его характер. Теряя очки, ты должен быть расстроен. Таков настрой, таков дух. Это менталитет победителя», — приводит слова Зинченко Manchester Evening News со ссылкой на Amazon Prime.

Напомним, Зинченко выступал в составе «Манчестер Сити» с 2016 по 2022 год.

Лондонский «Арсенал» в 15 матчах набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Сити» (32) — на третьем месте. В тройку лидеров также входит «Ньюкасл Юнайтед» (33). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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