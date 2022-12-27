Зинченко: Гвардиола гениален. Он просто хочет выиграть всё

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.



«Гвардиола гениален. Он просто хочет выиграть всё. Я не знаю, как описать его характер. Теряя очки, ты должен быть расстроен. Таков настрой, таков дух. Это менталитет победителя», — приводит слова Зинченко Manchester Evening News со ссылкой на Amazon Prime.



Напомним, Зинченко выступал в составе «Манчестер Сити» с 2016 по 2022 год.



Лондонский «Арсенал» в 15 матчах набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Сити» (32) — на третьем месте. В тройку лидеров также входит «Ньюкасл Юнайтед» (33). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».