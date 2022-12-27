Сын Пеле отказался возвращаться к работе, чтобы остаться с отцом в больнице

Бразильский футболист Эдсон Шолби Насименту, сын легендарного игрока Пеле, покинувший пост главного тренера клуба «Лондрин», который выступает во втором дивизионе чемпионата Бразилии, отказался возвращаться к работе, чтобы остаться с отцом в больнице. Об этом сообщает beIN Sports.

Король футбола продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Позднее появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. В Бразилии уже начали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб. 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё.

Родственники Пеле навестили его в больнице. Видеоролик: