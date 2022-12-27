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«Манчестер Юнайтед» — фаворит в борьбе за Энцо Фернандеса

«Манчестер Юнайтед» — фаворит в борьбе за Энцо Фернандеса
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«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса, сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул на своей странице в соцсетях.

По информации источника, в португальском клубе ожидают, что «Манчестер Юнайтед» будет готов заплатить отступные за 21-летнего аргентинского футболиста в размере € 120 млн уже в январе 2023 года. Также борьбу за Фернандеса ведут «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Напомним, Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира — 2022 в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Фернандес выступает за «Бенфику» с лета текущего года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах чемпионата Португалии, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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