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«Локомотив» согласовал контракт с Самошниковым. Защитник перейдёт летом свободным агентом

«Локомотив» согласовал контракт с Самошниковым. Защитник перейдёт летом свободным агентом
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Руководство «Локомотива» согласовало длительный контракт с игроком «Рубина» Ильёй Самошниковым. Защитник перейдёт в московский клуб летом на правах свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

24-летний Самошников стал игроком казанской команды в январе 2020 года. В нынешнем сезоне защитник в 16 матчах Мелбет Первой лиги забил один гол. Соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Самошников, вероятно, продолжит карьеру в одной из команд Российской Премьер-Лиги. В частности, речь шла о серьёзном интересе к футболисту со стороны московского «Динамо».

Ранее футболист отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».

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