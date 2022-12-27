Комнату, в которой жил Месси во время ЧМ-2022, переоборудуют в музей

Стало известно, что комната, в которой жил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси во время ЧМ-2022, будет переоборудована в музей.

Номер, включающий в себя две односпальные кровати, письменный стол, кресла и диван, станет мини-музеем. Сообщается, что авторы задумки постараются максимально сохранить интерьер, который был в комнате во время ЧМ-2022. На двери номера будут размещены аргентинский герб и надпись «Л. Месси». Об этом сообщает RMC Sport.

Лионель Месси принял участие во всех матчах сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Аргентина стала чемпионом мира впервые с 1986 года, обыграв в финале сборную Франции в серии послематчевых пенальти. Месси был признан лучшим игроком турнира.