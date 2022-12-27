Мак Аллистер: у меня тряслись руки перед встречей с Месси
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Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер рассказал, как впервые встретился с нападающим аргентинской национальной команды Лионелем Месси.
«Я очень нервничал, у меня тряслись руки. Я очень застенчивый парень, я очень нервничал. Но потом понял, насколько он скромен. Мы приехали, и он как раз ужинал. Я подошёл к столу, чтобы поздороваться. У меня тряслись руки, я вспотел, но это было чудесное время», — сказал Мак Аллистер в интервью B/R Football.
Мак Аллистер провёл за сборную Аргентины шесть матчей на чемпионате мира. На его счету один гол (в матче с Польшей — 2:0), а также одна результативная передача (в финальной встрече с Францией — 4:2 по пенальти, 3:3 после овертаймов).
Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ:
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