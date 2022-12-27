Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Самошникова отреагировал на новость, что защитник согласовал контракт с «Локо»

Агент Самошникова отреагировал на новость, что защитник согласовал контракт с «Локо»
Комментарии

Евгений Моисеев, агент защитника «Руина» Ильи Самошникова отреагировал на новость, что игрок согласовал контракт с «Локомотивом».

«Впервые слышу, что Илья согласовал контракт с «Локомотивом». Игрок сейчас в отпуске — не хочу его беспокоить. В конце декабря приедет, после чего мы с ним поговорим», — сказал Моисеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

24-летний Самошников стал игроком казанской команды в январе 2020 года. В нынешнем сезоне защитник в 16 матчах Мелбет Первой лиги забил один гол. Соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Самошников, вероятно, продолжит карьеру в одной из команд Российской Премьер-Лиги. В частности, речь шла о серьёзном интересе к футболисту со стороны московского «Динамо».

Новость по теме
«Локомотив» согласовал контракт с Самошниковым. Защитник перейдёт летом свободным агентом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022