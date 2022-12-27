Агент Самошникова отреагировал на новость, что защитник согласовал контракт с «Локо»

Евгений Моисеев, агент защитника «Руина» Ильи Самошникова отреагировал на новость, что игрок согласовал контракт с «Локомотивом».
«Впервые слышу, что Илья согласовал контракт с «Локомотивом». Игрок сейчас в отпуске — не хочу его беспокоить. В конце декабря приедет, после чего мы с ним поговорим», — сказал Моисеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
24-летний Самошников стал игроком казанской команды в январе 2020 года. В нынешнем сезоне защитник в 16 матчах Мелбет Первой лиги забил один гол. Соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Самошников, вероятно, продолжит карьеру в одной из команд Российской Премьер-Лиги. В частности, речь шла о серьёзном интересе к футболисту со стороны московского «Динамо».
- 27 декабря 2022
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