Кавазашвили: какая будет боль для всего человечества, если Пеле покинет нас?

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поддержал бразильского экс-футболиста Пеле, который находится в тяжёлом состоянии в больнице.

«Пеле в тяжелейшем состоянии, уже прощается. Я к человеческим трагедиям отношусь со всем трепетом, всегда уважал чужую жизнь. Тем более таких выдающихся людей можно пересчитать по пальцам. Когда они собираются покинуть этот мир, мне особенно больно. Жизнь Пеле была светлой, на него равнялись все жители мира.

Дети мечтали быть Пеле. Представляете, какая будет боль для всего человечества, если он покинет нас?» — цитирует Кавазашвили «КП Спорт».

Позднее появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. В Бразилии уже начали готовиться к похоронам Пеле.