Гарсия: если Силва перейдёт из «МС» в «Барселону», ему придётся бороться за место в старте

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Эрик Гарсия поделился мнением о португальском полузащитнике «Манчестер Сити» Бернарду Силве.



«Лучший футболист «Манчестер Сити» — Бернарду Силва. Но если он перейдёт в «Барселону», ему придётся бороться за место в старте, поскольку здесь очень высокая конкуренция», — приводит слова Гарсии Manchester Evening News.



Ранее сообщалось, что Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Барселоне».



Напомним, Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В нынешнем сезоне 28-летний португальский футболист принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал пять результативных передач. С 2015 года Силва вызывается в национальную команду Португалии.