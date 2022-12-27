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Гарсия: если Силва перейдёт из «МС» в «Барселону», ему придётся бороться за место в старте

Гарсия: если Силва перейдёт из «МС» в «Барселону», ему придётся бороться за место в старте
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Защитник «Барселоны» и сборной Испании Эрик Гарсия поделился мнением о португальском полузащитнике «Манчестер Сити» Бернарду Силве.

«Лучший футболист «Манчестер Сити» — Бернарду Силва. Но если он перейдёт в «Барселону», ему придётся бороться за место в старте, поскольку здесь очень высокая конкуренция», — приводит слова Гарсии Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Барселоне».

Напомним, Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В нынешнем сезоне 28-летний португальский футболист принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал пять результативных передач. С 2015 года Силва вызывается в национальную команду Португалии.

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