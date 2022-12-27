Источник: «Бенфика» получила два 127-миллионных предложения по Энцо Фернандесу

«Бенфика» имеет возможность продать хавбека Энцо Фернандеса за € 127 млн. Об этом сообщает А Bola.

В клуб поступило два предложения на данную сумму. Президенту лиссабонской команды Рую Коште их передал агент Жорже Мендеш. Также сообщается, что в данный момент готовится третье 127-миллионное предложение.



За игрока «Бенфики» борются клубы АПЛ и Ла Лиги. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала». Поскольку Руй Кошта предпочёл бы сохранить полузащитника до лета, Мендеш может добиться повышения одного из предложений до € 130 млн.

Фернандес выступает за «Бенфику» с лета текущего года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах чемпионата Португалии, забил один гол и отдал три результативные передачи.