Газинский: сколько бы ни ошибался Сафонов, ему будут доверять

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский прокомментировал результативные ошибки голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матчах РПЛ текущего сезона.
«Сафонов потерял мотивацию? Наверное, слишком громко сказано будет. Просто тяжелее, если конкуренция не давит постоянно. Понятно, что есть Стас Агкацев – очень хороший вратарь. Мне он нравится, но, сколько бы Матвей ни ошибался, ему будут доверять. Он номер один – без вопросов. Матвею нужно держать себя в тонусе. С другой стороны, у него есть большой плюс. Он легко переживает ошибки. Очень устойчив психологически. Может ошибиться, а потом вытащит очень сложный удар. Имеет ли смыл посадить Сафонова на лавку? Здесь тренерам виднее. В целом уровень Матвея не поддаётся сомнению. Бывает, ошибается, но посмотрите, сколько он и тащит. Фантастически спас матч с «Крыльями», — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Полностью интервью с Юрием Газинским читайте на «Чемпионате» завтра, 28 декабря.
- 27 декабря 2022
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