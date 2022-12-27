«Локомотив» хочет арендовать защитника сборной Марокко Эль-Ямика

«Локомотив» ведёт переговоры об аренде с правом выкупа марокканского защитника «Вальядолида» Джавада Эль-Ямика. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Клубы обсуждают следующие условия сделки: € 500 тыс. за аренду игрока и право выкупа — € 4 млн.

Эль-Ямик выступает за «Вальядолид» с 2020 года. В нынешнем сезоне 30-летний марокканский защитник принял участие в восьми матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.



На минувшем чемпионате мира — 2022 в Катаре Эль-Ямик выступал в составе сборной Марокко. Марокканцы заняли четвёртое место на турнире. Победителем чемпионата мира — 2022 стала национальная команда Аргентины, в финале обыгравшая Францию (3:3, 4:2 — по пенальти).