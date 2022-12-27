«Локомотив» хочет арендовать защитника сборной Марокко Эль-Ямика
Поделиться
«Локомотив» ведёт переговоры об аренде с правом выкупа марокканского защитника «Вальядолида» Джавада Эль-Ямика. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Клубы обсуждают следующие условия сделки: € 500 тыс. за аренду игрока и право выкупа — € 4 млн.
Эль-Ямик выступает за «Вальядолид» с 2020 года. В нынешнем сезоне 30-летний марокканский защитник принял участие в восьми матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.
На минувшем чемпионате мира — 2022 в Катаре Эль-Ямик выступал в составе сборной Марокко. Марокканцы заняли четвёртое место на турнире. Победителем чемпионата мира — 2022 стала национальная команда Аргентины, в финале обыгравшая Францию (3:3, 4:2 — по пенальти).
Комментарии
- 27 декабря 2022
-
22:38
-
22:23
-
22:19
-
21:46
-
21:37
-
21:30
-
21:24
-
21:21
-
20:58
-
20:57
-
20:51
-
20:43
-
20:38
-
20:35
-
20:22
-
20:15
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:44
-
19:44
-
19:38
-
19:33
-
19:13
-
19:08
-
19:05
-
19:01
-
18:48
-
18:47
-
18:43
-
18:39
-
18:34
-
18:33
-
18:12
-
18:11
Партнерский контент