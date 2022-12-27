Источник: в «Пари НН» склоняются к кандидатуре Горлова на пост главного тренера

Главным кандидатом на пост главного тренера нижегородского «Пари НН» является Артём Горлов. Об этом сообщает РБ «Спорт».

Пост главного тренера команды стал вакантен после того, как уволился и принял «Локомотив» Михаил Галактионов.



Собеседования кандидатов на пост тренера проводил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, проходили собеседования в представительстве губернии в Москве. С большой долей вероятности новым тренером команды станет именно 35-летний Горлов, известный по работе в «Енисее». Красноярцы по итогам осенней части первенства занимают четвёртое место.

Ситуацию с назначением тренера осложняет процесс расставания с «Енисеем». Красноярский клуб хотел пригласить Гаранина, который ранее тренировал команду, но тот до официального увольнения Горлова не был готов вести переговоры, не желая идти на живое место.