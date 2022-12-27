Грэм Поттер прокомментировал победу «Челси» в матче АПЛ с «Борнмутом»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал результат матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:0).



«Я благодарен игрокам. Никогда не знаешь, как всё будет складываться после такого внушительного перерыва. В первом тайме мы играли хорошо. Настрой команды был фантастическим. Игроки старались изо всех сил. Это заслуженная победа. Мы должны были держаться. Эта победа — шаг вперёд для нас как для команды», — приводит слова Поттера BBC.



«Челси» в 15 матчах набрал 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Борнмут» (16) — на 14-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (40). В следующем туре АПЛ «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест».

Новость по теме «Челси» прервал серию из пяти матчей без побед в английской Премьер-лиге