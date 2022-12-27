В «Уфе» уверены в стабильном финансировании клуба

Сегодня, 27 декабря, состоялось общее собрание учредителей ФК «Уфа». Председатель Попечительского совета клуба Руслан Хабибов заявил, что «Уфа» войдёт в 2023 год без долгов.
«На сегодняшний день решён главный вопрос — финансирование ФК «Уфа». В рамках Первой лиги оно будет состоять из двух частей: как бюджетное финансирование, так и внебюджетное. Главная наша задача на сегодняшний день — погасить те долги, которые скопились за последнее время. Часть этих долгов в полном объёме погашены, в том числе проценты от регионального фонда. Это, безусловно, основа. Мы идём по такому принципу – в новый календарный год без долгов.
Бюджет обозначил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Мы работаем по схеме 200 млн руб. — бюджет республики РБ, плюс 200 млн руб. — внебюджетные источники. Плюс то, что зарабатывает клуб, но мы это оставим за рамками бюджета. Хочу сказать, что футбольный клуб «Уфа» всегда умел зарабатывать, это у него всегда хорошо получалось. Но в нынешних условиях это делать безусловно сложнее, однако та практика, что есть у Шамиля Камиловича при привлечении спонсорских средств, внебюджетных, она будет продолжаться использоваться. Поэтому бюджет финансирования будет более 400 млн рублей», — приводит слова Хабибова официальный сайт клуба.
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