Мэр Казани: Слуцкий — выдающийся тренер, который соответствовал духу города
Поделиться
Мэр Казани Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции с журналистами высоко оценил работу экс главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
«Что касается Леонида Слуцкого, то я считаю, что это выдающийся тренер по тому, какие победы имел с ЦСКА. Бывают спады. И что самое важное – он в Казани как личность внёс красивый блеск в палитру спортивной жизни. Он был похож на Казань, не стеснялся участвовать в акциях, тюбетейку надеть, чак-чак съесть. Соответствовал и духу столицы, и болельщикам, и команде», — приводит слова Ильсура Метшина «Спорт Бизнес Online».
«Рубин» под руководством Слуцкого вылетел в Первую лигу по итогам сезона-2021/2022. 15 ноября 51-летний специалист покинул клуб. Он работал с казанской командой с 2019 года.
Комментарии
- 28 декабря 2022
-
00:04
-
00:00
- 27 декабря 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:39
-
23:39
-
23:37
-
23:26
-
23:11
-
22:59
-
22:58
-
22:47
-
22:45
-
22:44
-
22:38
-
22:23
-
22:19
-
21:46
-
21:37
-
21:30
-
21:24
-
21:21
-
20:58
-
20:57
-
20:51
-
20:43
-
20:38
-
20:35
-
20:22
-
20:15
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:44
-
19:44
Партнерский контент