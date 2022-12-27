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Мэр Казани: Слуцкий — выдающийся тренер, который соответствовал духу города

Мэр Казани: Слуцкий — выдающийся тренер, который соответствовал духу города
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Мэр Казани Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции с журналистами высоко оценил работу экс главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Что касается Леонида Слуцкого, то я считаю, что это выдающийся тренер по тому, какие победы имел с ЦСКА. Бывают спады. И что самое важное – он в Казани как личность внёс красивый блеск в палитру спортивной жизни. Он был похож на Казань, не стеснялся участвовать в акциях, тюбетейку надеть, чак-чак съесть. Соответствовал и духу столицы, и болельщикам, и команде», — приводит слова Ильсура Метшина «Спорт Бизнес Online».

«Рубин» под руководством Слуцкого вылетел в Первую лигу по итогам сезона-2021/2022. 15 ноября 51-летний специалист покинул клуб. Он работал с казанской командой с 2019 года.

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