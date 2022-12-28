Хави хочет, чтобы Серхи Роберто остался в «Барселоне»
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Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес хочет продолжить работу с игроком Серхи Роберто. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
30 июня 2023 года истекает срок соглашения Серхи Роберто с «Барселоной». Ранее сообщалось, что руководство клуба намерено расстаться с игроком. Однако Хави просит продлить контракт с Серхи. Тренер ценит способность футболиста играть на различных позициях. Он доволен уровнем, который показывает Роберто, несмотря на травмы. Игрок восстановился после вывиха плеча и готов принять участие в ближайших матчах «Барселоны».
Некоторые топ-клубы заинтересованы в том, чтобы подписать Серхи Роберто в качестве свободного агента, однако приоритетным вариантом для игрока является продолжение карьеры в «Барселоне».
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