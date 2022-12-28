Александр Кокорин с братом Кириллом встретился с Salt Bae
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Нападающий лимасольского «Ариса» Александр Кокорин со своим братом Кириллом встретился в ресторане с турецким поваром Нусретом Гёкче, более известным как Salt Bae. Об этом свидетельствуют видео, которые Кокорины опубликовали в социальных сетях.
Напомним, после окончания финального матча на чемпионате мира в Катаре Гёкче оказался на поле, фотографировался с нападающим аргентинской сборной Лионелем Месси и трогал Кубок мира.
Ранее Александр Кокорин сделал новую публикацию в своих соцсетях. Российский футболист разместил фото с известным телеведущим Иваном Ургантом. Отметим, к снимку была прикреплена геолокация — ресторан Nusr-Et в Дубае. Именно в этом заведении работает известный турецкий шеф-повар Нусрет Гёкче.
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