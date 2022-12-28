Ван Гал: у Гакпо есть всё, чтобы стать звездой футбола

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о нидерландском форварде ПСВ Коди Гакпо, который станет игроком «Ливерпуля» после открытия зимнего трансферного окна в Англии.



«У Коди есть всё, чтобы стать звездой. У него характер будущей футбольной звезды, потому что он открыт ко всему. Коди молод, ему 23 года, но он выглядит моложе. Он выступает за ПСВ всего два-три года и всегда играет слева. Он не хотел играть в центре или на позиции десятки, но делал это для меня. Теперь он думает, что я прекрасный наставник», — приводит слова ван Гала Mirror.



Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2022 в Катаре Гакпо принял участие в пяти матчах в составе сборной Нидерландов и забил три гола.