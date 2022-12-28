Ван Гал: у Гакпо есть всё, чтобы стать звездой футбола
Поделиться
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о нидерландском форварде ПСВ Коди Гакпо, который станет игроком «Ливерпуля» после открытия зимнего трансферного окна в Англии.
«У Коди есть всё, чтобы стать звездой. У него характер будущей футбольной звезды, потому что он открыт ко всему. Коди молод, ему 23 года, но он выглядит моложе. Он выступает за ПСВ всего два-три года и всегда играет слева. Он не хотел играть в центре или на позиции десятки, но делал это для меня. Теперь он думает, что я прекрасный наставник», — приводит слова ван Гала Mirror.
Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2022 в Катаре Гакпо принял участие в пяти матчах в составе сборной Нидерландов и забил три гола.
Комментарии
- 28 декабря 2022
-
01:22
-
01:00
-
00:58
-
00:54
-
00:53
-
00:47
-
00:31
-
00:16
-
00:04
-
00:00
- 27 декабря 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:39
-
23:39
-
23:37
-
23:26
-
23:11
-
22:59
-
22:58
-
22:47
-
22:45
-
22:44
-
22:38
-
22:23
-
22:19
-
21:46
-
21:37
-
21:30
-
21:24
-
21:21
-
20:58
-
20:57
-
20:51
-
20:43
-
20:38
Партнерский контент