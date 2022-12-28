Боссы «Бенфики» определились с игроками, которые заменят Энцо Фернандеса

Руководство «Бенфики» определилось с трансферными целями в случае ухода полузащитника Энцо Фернандеса. Об этом сообщает инсайдер Бруно Андраде в своей социальной сети.
По информации источника, если «орлы» расстанутся с Фернандесом в зимнее трансферное окно, то подпишут кого-то из двоих приоритетных целей в Аргентине. Это 20-летний Карлос Алькарас из «Расинга» и 19-летний Максимо Перроне из «Велес Сарсфилд».
Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Энцо Фернандес может перейти в мадридский «Реал». Игроком интересуются другие клубы европейских топ-лиг.
Болельщик упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины на чемпионате мира на параде:
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