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Фанаты «МЮ» переделали песню про Роналду и исполнили её во время матча

Фанаты «МЮ» переделали песню про Роналду и исполнили её во время матча
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Фанаты «Манчестер Юнайтед» во время матча с «Ноттингем Форест» исполнили песню про игрока Алехандро Гарначо, которая ранее была посвящена нападающему Криштиану Роналду.

«Вперёд, Гарначо,
Вперёд, Гарначо,
Он бежит по флангу,
Послушайте, как «Юнайтед» поёт,
Вперёд, Гарначо», — гласил текст песни.

Ранее вместо Гарначо в чанте упоминалась фамилия Роналду.

37-летний португальский форвард покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре после того, как «красные дьяволы» расторгли с ним контракт. Такое решение руководства английской команды было вызвано скандальным интервью Роналду британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором нападающий раскритиковал структуру клуба и главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага.

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