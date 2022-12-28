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«Бавария» упустила шанс подписать форварда сборной Франции Коло Муани летом

«Бавария» упустила шанс подписать форварда сборной Франции Коло Муани летом
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«Бавария» в минувшее летнее трансферное окно упустила шанс заключить контракт с нападающим сборной Франции Рандалем Коло Муани, сообщает Sport1.de.

Летом текущего года Коло Муани стал игроком «Айнтрахта», перейдя в клуб на правах свободного агента. По информации источника, перед началом чемпионата мира — 2022 в Катаре франкфуртский клуб предложил французского футболиста «Баварии». Руководство мюнхенцев решило не приобретать игрока, однако после выступления Коло Муани на турнире проявило к нему интерес. Однако сообщается, что форвард планирует провести следующий сезон в составе «Айнтрахта».

Напомним, на чемпионате мира — 2022 в Катаре сборная Франции дошла до финала, где уступила Аргентине (3:3, 2:4 — по пенальти). Коло Муани сыграл в трёх матчах турнира и забил один гол.

Символическая сборная чемпионата мира — 2022 Символическая сборная чемпионата мира — 2022
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