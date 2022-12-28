Тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о травме Риса Джеймса

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал повреждение защитника Риса Джеймса, которое он получил в матче английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:0). Футболист был заменён на 53-й минуте.

«Подождём сутки-двое. На данный момент что-то говорить преждевременно, но он что-то почувствовал, так что мы подождём, чтобы понять масштабы повреждения, и пока скрестим пальцы. Рис, конечно, разочарован, и на данный момент мы просто надеемся, что всё не так плохо.



Он был действительно расстроен тем, что пропустил чемпионат мира, для него это был огромный удар, и он до последнего надеялся попасть в состав. И сегодня вы могли увидеть, что он привносит в команду. Так что ему просто пришлось смириться с травмой и попытаться восстановиться и набрать форму, и я думаю, что он сделал это хорошо. План состоял в том, чтобы он не играл сегодня 90 минут. Он должен был сыграть 60–65 минут, что является продолжением его восстановления. Так что теперь он, конечно, разочарован. Надеемся, что всё не так плохо и он сможет быстро выздороветь.

Рис играл хорошо, и он топ-игрок. Поверьте, если у вас есть топ-игроки, это намного облегчает работу тренера. Вы могли видеть, какой уровень Рис демонстрирует на правом фланге, особенно в первом тайме, а затем, когда он покидает поле, думаю, что это, вероятно, влияет на стадион, на команду, на всё», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».

Напомним, Джеймс получил травму колена в матче Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» (2:0), из-за которой футболист пропустил чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Новость по теме «Челси» уверенно обыграл «Борнмут»

Видео: Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду: