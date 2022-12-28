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Тен Хаг: Варан сам предложил сыграть в матче с «Ноттингем Форест»

Тен Хаг: Варан сам предложил сыграть в матче с «Ноттингем Форест»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что французский защитник команды Рафаэль Варан сам изъявил желание сыграть в матче 17-го тура английской Премьер-лиги спустя девять дней после окончания чемпионата мира в Катаре.

«Я разговаривал с ним, объяснял ему, и он знал о нашей ситуации с центральными защитниками. У нас большие амбиции, и он важный игрок команды, он лидер, он взял на себя ответственность. «Я готов играть», – сказал он.

Мы должны позаботиться о нём — это экстренный случай, и именно поэтому он играет. Он вернулся к занятиям, так что это не значит, что он не тренировался. Он очень важен для команды, для команды и для тренера. Он прямо сказал мне, что готов к этому матчу.

На прошлой неделе он сам предложил себя на этой позиции, Каземиро сделал то же самое. Варан играл на этой позиции почти неделю назад, теперь должен разобраться и в этом моменте сезона в этом же амплуа», – приводит слова тен Хага пресс-служба клуба.

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