Тен Хаг: Варан сам предложил сыграть в матче с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что французский защитник команды Рафаэль Варан сам изъявил желание сыграть в матче 17-го тура английской Премьер-лиги спустя девять дней после окончания чемпионата мира в Катаре.
«Я разговаривал с ним, объяснял ему, и он знал о нашей ситуации с центральными защитниками. У нас большие амбиции, и он важный игрок команды, он лидер, он взял на себя ответственность. «Я готов играть», – сказал он.
Мы должны позаботиться о нём — это экстренный случай, и именно поэтому он играет. Он вернулся к занятиям, так что это не значит, что он не тренировался. Он очень важен для команды, для команды и для тренера. Он прямо сказал мне, что готов к этому матчу.
На прошлой неделе он сам предложил себя на этой позиции, Каземиро сделал то же самое. Варан играл на этой позиции почти неделю назад, теперь должен разобраться и в этом моменте сезона в этом же амплуа», – приводит слова тен Хага пресс-служба клуба.
- 28 декабря 2022
-
03:04
-
02:44
-
02:42
-
02:27
-
02:22
-
02:01
-
01:59
-
01:48
-
01:45
-
01:22
-
01:00
-
00:58
-
00:54
-
00:53
-
00:47
-
00:31
-
00:16
-
00:04
-
00:00
- 27 декабря 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:39
-
23:39
-
23:37
-
23:26
-
23:11
-
22:59
-
22:58
-
22:47
-
22:45
-
22:44
-
22:38
-
22:23
-
22:19
-
21:46