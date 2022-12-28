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Гвардиола: день за днём Холанду становится лучше

Гвардиола: день за днём Холанду становится лучше
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии норвежского нападающего Эрлинга Холанда перед матчем 17-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 28 декабря. Начало матча — в 23:00 мск.

«Думаю, он будет готов. День за днём ему становится лучше. Он тренируется столько, сколько может, он наберёт свои кондиции. Его травма значительно отличается от повреждения в прошлом сезоне. Это был удар по ногам в Дортмунде, когда мы играли в Лиге чемпионов. Доктор говорит, что его повреждение связок на ногах настолько болезненно, что его нелегко восстановить. Вот почему он боролся.

Но это мышечные проблемы, и всё хорошо, сейчас ему намного, намного лучше. Теперь это вопрос времени. Конечно, он нам нужен. И да, он был хорош в матче с «Ливерпулем». В четверг он закончил хорошо», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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