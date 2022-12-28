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Рафаэль Варан: приятно вернуться к тебе, «Олд Траффорд»

Рафаэль Варан: приятно вернуться к тебе, «Олд Траффорд»
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Французский центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился эмоциями от первой игры за клуб после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Возвращаемся к делу! Приятно вернуться к тебе, «Олд Траффорд», – написал Варан в социальной сети.

Вчера, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков в 15 играх нынешнего сезона АПЛ. Команда находится на пятом месте в лиге. «Ноттингем Форест», набравший 13 очков в 16 матчах, располагается на 19-м месте. Лидером чемпионата является лондонский «Арсенал», который набрал 40 очков в 15 играх.

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