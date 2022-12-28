«Манчестер Юнайтед» выиграл шесть домашних матчей подряд впервые с 2017 года

Английский «Манчестер Юнайтед» одержал победы в шести домашних матчах подряд впервые с 2017 года. Сегодня, 28 декабря, завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «красные дьяволы» обыграли «Ноттингем Форест» со счётом 3:0.
Маркус Рашфорд открыл счёт на 19-й минуте встречи. Ему ассистировал Кристиан Эриксен. Спустя три минуты Рашфорд отметился голевой передачей на Антони Марсьяля, который удвоил преимущество «МЮ». На 87-й минуте Фред отличился после передачи Каземиро и довёл счёт до разгромного.
Ранее «Манчестер Юнайтед» добился домашних побед в матчах с «Тоттенхэмом» (2:0), «Шерифом» (3:0), «Вест Хэмом» (1:0), «Астон Виллой» (4:2) и «Бёрнли» (2:0).
В 2017 году на стыке сезонов серия домашних побед клуба достигла 12 официальных матчей подряд.
Видео: Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
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