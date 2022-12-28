Роман Шишкин: от всей этой шумихи с переходом в АФК больше всего страдают футболисты

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.
«Думаю, от всей этой шумихи, которая сейчас происходит, если брать футбольную составляющую, больше всего страдают именно футболисты, конечно. Потому что у них не так много времени себя проявить, карьера пролетает очень быстро. И тому, кто сейчас в расцвете сил — 25–27 лет, в сборной — им осталось не так много времени до завершения карьеры. И получается, это золотое время «прогорает» просто так — когда они бы могли участвовать в больших турнирах: чемпионатах мира, чемпионатах Европы, в отборочных играх. Соревноваться с хорошими соперниками, играть против сильных. Как мы сейчас видим, даже просто принимать участие в крупных турнирах — уже огромный опыт. Ну и вообще, это история, чтобы было чем потом гордиться… А сейчас, к сожалению, ничего этого нет.
Получается, футболисты — заложники ситуации? Получается так. Не знаю, какое решение примут по переходу в АФК, но очевидно, что РФС пытается как-то выходить из ситуации. А поход в Азию — один из вариантов. Единственное, что плохо, если примут это решение, думаю, обратного пути не будет. Даже если мировая ситуация в отношении России наладится, назад в Европу не факт, что вернёмся. Ну и уровень азиатского футбола всё равно ниже. Тяжело искать в этом решении какие-то плюсы. Но, повторюсь, в этой ситуации мне очень жаль футболистов и тренеров, ведь карьера у каждого одна. Надеюсь, при любом раскладе они будут получать эмоции, титулы, победы», – приводит слова Шишкина «РБ Спорт».
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